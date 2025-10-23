Alleanza tra Airbus Leonardo e Thales per unificare le attività spaziali Al gruppo italiano meno di un terzo del capitale

I big dell’industria dello spazio europea Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato come da anticipazioni un memorandum di intesa con l’obiettivo di unificare le loro attività spaziali in una nuova società. Il comunicato ufficiale recita che le tre aziende intendono “unire le forze per consolidare l’ autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’ osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale”. L’operazione, battezzata Bromo, penalizza però l’italiana Leonardo: i due gruppi francesi Airbus e Thales avranno infatti rispettivamente il 35% e 32,5% dell’azionariato della nuova società, mentre quello italiano dovrà accontentarsi del 32,5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

