Alleanza tra Airbus Leonardo e Thales per unificare le attività spaziali Al gruppo italiano meno di un terzo del capitale
I big dell’industria dello spazio europea Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato come da anticipazioni un memorandum di intesa con l’obiettivo di unificare le loro attività spaziali in una nuova società. Il comunicato ufficiale recita che le tre aziende intendono “unire le forze per consolidare l’ autonomia strategica dell’Europa nello spazio, settore cruciale che sostiene infrastrutture e servizi critici nei campi delle telecomunicazioni, della navigazione globale, dell’ osservazione della Terra, della ricerca scientifica, dell’esplorazione e della sicurezza nazionale”. L’operazione, battezzata Bromo, penalizza però l’italiana Leonardo: i due gruppi francesi Airbus e Thales avranno infatti rispettivamente il 35% e 32,5% dell’azionariato della nuova società, mentre quello italiano dovrà accontentarsi del 32,5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Secondo indiscrezioni di stampa, ieri il cda di Leonardo avrebbe approvato lo schema di accordo con Airbus e Thales per la creazione di un'alleanza europea. Il titolo del gruppo italiano decolla in Borsa, mentre in Francia i sindacati borbottano... - X Vai su X
Alleanza anti Musk sui satelliti tra Leonardo, Thales e Airbus. Il commissario Andrius Kubilius delira: «Faremo come Roosevelt». - facebook.com Vai su Facebook
Via all’alleanza europea Airbus, Leonardo, Thales: una nuova società per sfidare Musk nello spazio - Airbus , Leonardo e Thales hanno siglato un memorandum di intesa con obiettivo di unificare le rispettive attività spazi ... Secondo repubblica.it
Spazio: Leonardo, Thales e Airbus siglano intesa. Dalle quote azionarie agli obiettivi, ecco la nuova alleanza - Airbus deterrà il 35% del nuovo soggetto, mentre Leonardo e Thales avranno il 32,5% ciascuno. Come scrive ilsole24ore.com
Satelliti: nasce un'alleanza europea sull'asse Italia-Francia tra Leonardo, Airbus e Thales - La società che prende forma sarà un "campione europeo" dei satelliti per fare concorrenza a Starlink di Musk View on eurone ... msn.com scrive