All' asta i gioielli confiscati | oltre 300 pezzi tra oro smeraldi e zaffiri Un tesoro da 55mila euro

Un vero e proprio tesoro, composto da centinaia di gioielli in oro e pietre preziose, sarà battuto all'asta online nei prossimi giorni. Si tratta di beni confiscati definitivamente dal Tribunale di Spoleto e ora messi in vendita dalla Prefettura di Perugia. Gli appassionati e i collezionisti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

