Allarme vandalismi Piazza San Giovanni torna ancora nel mirino

Torna purtroppo d'attualità il tema del vandalismo nel centro storico. In particolare a essere presa di mira è stata nuovamente piazza San Giovanni: già negli anni passati, infatti, quella che da tutti è considerata la piazza "di Don Matteo" era stata spesso presa di mira perché ritrovo di giovani che disturbavano e arrecavano danno alle strutture della piazza stesa. Una dinamica che torna a ripetersi anche nel periodo recente, in forme e modi diversi. Il caso più recente è quello riportato sui social dall'Associazione Vivere nel centro storico di Gubbio, che con pubblicando anche alcune fotografie, denuncia la situazione di una "Piazza San Giovanni ancora vandalizzata".

