Allarme furti la segnalazione | Un intruso sempre nel nostro condominio è da tenere sotto controllo

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive Monica: “Volevo segnalare che in un condominio in zona Fiorita è entrato in corte condominiale uno sconosciuto (alle ore 7 circa). Ha fatto irruzione nella corte immettendo anche una bicicletta (probabilmente rubata) e poi se ne è andato scavalcando rete condominiale. Avvertite le forze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

