Allarme e inchiesta in Sicilia | operati di cataratta a decine al Pronto Soccorso

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha fatto partire le indagini sulla clinica L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

allarme e inchiesta in sicilia operati di cataratta a decine al pronto soccorso

© Lidentita.it - Allarme e inchiesta in Sicilia: operati di cataratta, a decine al Pronto Soccorso

Leggi anche questi approfondimenti

allarme inchiesta sicilia operatiCodacons, 'allarme interventi cataratta, pazienti in ospedale' - "Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allarme Inchiesta Sicilia Operati