Allargamento della Ztl incontro con i residenti
Oggi alle ore 18 presso il chiostro di Santa Maria in Vado il Forum Ferrara Partecipata promuove un incontro pubblico con i residenti del quartiere e tutti i cittadini interessati per un confronto sui problemi della mobilità nella zona medioevale e della mancata estensione della Ztl e per discutere insieme che città vogliamo per il nostro futuro. "Noi vogliamo una città che scelga la salute – spiegano i promotori –, la vivibilità e il futuro ecologico, non la conservazione dello status quo. L’8 maggio scorso il Forum Ferrara Partecipata aveva presentato una petizione al sindaco in cui sollecitava la realizzazione dell’ampliamento della Ztl medioevale, tra corso Giovecca e via Baluardi e tra via Porta Romanavia Quartieri e viale Alfonso d’Este, la realizzazione delle aree pedonali in via Savonarola, via Cisterna del Follo, via Scandiana e l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico con minibus elettrici in tutta la Ztl B ed E, in modo da rendere agevole per tutti l’accesso alla zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
L'incontro vedrà la partecipazione della presidente moldava Maia Sandu, del suo omologo serbo Aleksandar Vucic, dei primi ministri di Albania, Montenegro e Macedonia del Nord e della Commissaria europea per l'Allargamento Marta Kos - facebook.com Vai su Facebook
Questa mattina Claudio Casini ha ricevuto Jasen Mesic, Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia. Al centro dell’incontro i temi di attualità europea e l’allargamento dell’Unione. - X Vai su X
Allargamento della Ztl, incontro con i residenti - Oggi alle ore 18 presso il chiostro di Santa Maria in Vado il Forum Ferrara Partecipata promuove un incontro pubblico con i residenti del quartiere e tutti i cittadini interessati per un confronto sui ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Siracusa, prolungamento ZTL. Il comitato Ortigia resistente: “residenti inascoltati” - Il comitato “Ortigia Cittadinanza Resistente”, con in testa il portavoce Davide Biondini, commenta la notizia diffusa nelle ultime ore sul prolungamento della ZTL di Ortigia. Segnala siracusanews.it
Ztl al Lido, scoppia la polemica sull’orario. Troppo tardi le 22,30 - Ztl al Lido, se n’è discusso giovedì sera al Bon Bon in un incontro tra residenti e operatori turistici. Scrive ilrestodelcarlino.it