Oggi alle ore 18 presso il chiostro di Santa Maria in Vado il Forum Ferrara Partecipata promuove un incontro pubblico con i residenti del quartiere e tutti i cittadini interessati per un confronto sui problemi della mobilità nella zona medioevale e della mancata estensione della Ztl e per discutere insieme che città vogliamo per il nostro futuro. "Noi vogliamo una città che scelga la salute – spiegano i promotori –, la vivibilità e il futuro ecologico, non la conservazione dello status quo. L’8 maggio scorso il Forum Ferrara Partecipata aveva presentato una petizione al sindaco in cui sollecitava la realizzazione dell’ampliamento della Ztl medioevale, tra corso Giovecca e via Baluardi e tra via Porta Romanavia Quartieri e viale Alfonso d’Este, la realizzazione delle aree pedonali in via Savonarola, via Cisterna del Follo, via Scandiana e l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico con minibus elettrici in tutta la Ztl B ed E, in modo da rendere agevole per tutti l’accesso alla zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allargamento della Ztl, incontro con i residenti