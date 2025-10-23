Alla Tenuta Cavalier Pepe la magia della raccolta delle olive in Irpinia
Dal 24 ottobre la Tenuta Cavalier Pepe apre le porte per un’esperienza autentica nel cuore dell’Irpinia: la raccolta delle olive. Tra gli oliveti secolari della tenuta, i visitatori potranno vivere una giornata immersi nella natura, scoprendo le varietà autoctone e partecipando in prima persona. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Here are the wines selected for the guide 5StarWines - the Book 2026 and their scores Congratulations to Baglio Bonsignore, Cantine La Vite Riesi, La Cappuccina Wines, Macchie Santa Maria Cantine, Tenuta Cavalier Pepe, Mezzacorona, Cascina Veng - facebook.com Vai su Facebook
È la Tenuta Cavalier Pepe la migliore cantina d’Italia. Milena Pepe: “Dedico il premio a mio padre” - A decretarlo il World’s Best Vineyards 2024, prestigiosa competizione internazionale che seleziona 50 aziende vinicole che promuovono la cultura ... Secondo repubblica.it
Benvenuta vendemmia: alla tenuta Cavalier Pepe, l’appuntamento da fine agosto al 24 ottobre - Alla tenuta Cavalier Pepe uno dei momenti più significativi per l’azienda, da condividere con tutti gli amici della tenuta. ilmattino.it scrive
World's Best Vineyards,Tenuta Cavalier Pepe prima Cantina Italia - Tenuta Cavalier Pepe è la prima Cantina d'Italia per l'offerta e l'accoglienza enoturistica, la numeor 14 nella classifica mondiale, al cui vertice c'è la spagnola Bodegas de los Herederos del Marqués ... Scrive ansa.it