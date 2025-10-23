alla scoperta della mensa scolastica il centro cottura apre le sue porte

Il Comune di Capannori e la ditta "Qualità e Servizi" aprono il centro cottura con la presenza dei produttori locali per una giornata di conoscenza, visite guidate ed assaggi. Accadrà sabato 25 ottobre nei locali della mensa, dietro il palazzo comunale. Una giornata per conoscere da vicino e toccare con mano l’impegno che ogni giorno cuochi, dietisti, addetti al servizio, dedicano per garantire alle scuole del territorio un cibo "buono, pulito e giusto" come da filosofia promossa da SlowFood e condivisa dall’azienda pubblica Qualità e Servizi che oltre al Comune di Capannori serve altri 6 comuni in area fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

