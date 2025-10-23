Alla scoperta della mensa scolastica Il Centro cottura apre le sue porte
Il Comune di Capannori e la ditta "Qualità e Servizi" aprono il centro cottura con la presenza dei produttori locali per una giornata di conoscenza, visite guidate ed assaggi. Accadrà sabato 25 ottobre nei locali della mensa, dietro il palazzo comunale. Una giornata per conoscere da vicino e toccare con mano l’impegno che ogni giorno cuochi, dietisti, addetti al servizio, dedicano per garantire alle scuole del territorio un cibo "buono, pulito e giusto" come da filosofia promossa da SlowFood e condivisa dall’azienda pubblica Qualità e Servizi che oltre al Comune di Capannori serve altri 6 comuni in area fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo la scoperta di insetti nelle merendine della mensa scolastica, il Comune di Pontecagnano attiva ritiro dei prodotti e promette controlli più severi per garantire sicurezza e qualità del servizio: "Non succederà più" - facebook.com Vai su Facebook
Alla scoperta della mensa scolastica. Il Centro cottura apre le sue porte - Il Comune di Capannori e la ditta "Qualità e Servizi" aprono il centro cottura con la presenza dei produttori locali per una giornata di conoscenza, visite guidate ed assaggi. Secondo lanazione.it
Cibo locale e bio: Tarsia rivoluziona la mensa scolastica e diventa modello in Calabria - Menù totalmente composti da prodotti BIO, a Km0 e stagionali grazie alla gestione diretta del Comune. Secondo quicosenza.it
Mensa scolastica, buco da 25mila euro: in partenza 60 ingiunzioni per le famiglie che non pagano. E intanto scattano i rincari - Entro qualche settimana, infatti, una sessantina di famiglie padovane riceveranno altrettante cartelle esattoriali per il mancato ... Riporta ilgazzettino.it