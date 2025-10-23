Alla sbarra per aver investito il marito | assolta
Si è conclusa con l’assoluzione perché il fatto non sussiste la vicenda giudiziaria che ha investito una 46enne originaria di Novafeltria, finita a processo dopo essere stata querelata dal marito, un italiano di 39 anni, poiché l’uomo sosteneva lo avesse investito (inizialmente volontariamente) con l’auto al culmine di una lite generata dai continui dissapori dalla coppia. Nel corso del dibattimento tenutosi nel tribunale di Arezzo, però, né la testimonianza della madre del 39enne, né quella del suo consulente di parte medico-legale, hanno convinto il giudice sulla verità di quanto riferito. A seguito della sentenza, il giudice ha infatti stabilito come nessun investimento sarebbe mai avvenuto e pertanto nessun danno sarebbe mai stato riportato dall’uomo, già pluripregiudicato anche per reati violenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’uomo era stato inserito in un programma di protezione a Trieste: alla sbarra un campano di 56 anni accusato di aver tentato di intimidire nel 2020 un collaboratore di giustizia che era pronto a testimoniare su un duplice omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Alla sbarra per aver investito il marito: assolta - Il tribunale ha stabilito che il fatto non sussiste per una 46enne di Novafeltria accusata di avere ferito il compagno al culmine di una lite ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it