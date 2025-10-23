Si è conclusa con l’assoluzione perché il fatto non sussiste la vicenda giudiziaria che ha investito una 46enne originaria di Novafeltria, finita a processo dopo essere stata querelata dal marito, un italiano di 39 anni, poiché l’uomo sosteneva lo avesse investito (inizialmente volontariamente) con l’auto al culmine di una lite generata dai continui dissapori dalla coppia. Nel corso del dibattimento tenutosi nel tribunale di Arezzo, però, né la testimonianza della madre del 39enne, né quella del suo consulente di parte medico-legale, hanno convinto il giudice sulla verità di quanto riferito. A seguito della sentenza, il giudice ha infatti stabilito come nessun investimento sarebbe mai avvenuto e pertanto nessun danno sarebbe mai stato riportato dall’uomo, già pluripregiudicato anche per reati violenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla sbarra per aver investito il marito: assolta