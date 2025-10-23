Alla Festa del Cinema di Roma è passato il film sulla donna che sapeva in anticipo del rastrellamento del ghetto romano da parte dei fascisti

M icaela Ramazzotti dà vita a Elena Di Porto, l’ebrea romana, anticonformista e ribelle, simbolo di coraggio e resistenza antifascista. Nel quartiere ebraico di Roma era chiamata “la matta di Piazza Giudia”. La sua storia drammatica rivive nel film Elena del ghetto di Stefano Casertano, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale a gennaio 2026, durante la settimana dedicata alla Memoria. Jennifer Lawrence romantica in Dior alla Festa del Cinema di Roma X Leggi anche › Festa del Cinema di Roma: il ritorno di Angelina Jolie è un capolavoro di minimalismo letteralmente “Couture” Elena è anticonformista per gli anni Trenta e Quaranta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

