Alla Biblioteca Universitaria di Napoli la presentazione dell’opera ' Enrico De Nicola - Il Presidente galantuomo' di Andrea Jelardi
Per la commemorazione del 65° anno dalla morte di Enrico De Nicola, avvenuta il 1 ottobre 1959, Martedì 28 ottobre 2025, presso la Sala Rari della Biblioteca Universitaria, via Giovanni Paladino, 39 – Napoli, ci sarà la presentazione dell’opera “Enrico De Nicola” Il Presidente galantuomo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
