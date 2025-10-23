Alimenti eventi sostenibili a Padova Congress | lotta allo spreco con Food for Good

(Adnkronos) – Padova Congress rafforza il proprio impegno per la sostenibilità aderendo al progetto Food for Good, l’iniziativa nazionale promossa da Federcongressi&eventi in collaborazione con le onlus Banco Alimentare e Equoevento, finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari generate durante i congressi e gli eventi. Il progetto verrà sperimentato per la prima volta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com