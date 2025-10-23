Diplomata con lode al liceo scientifico ’Oriani’, tra pochi giorni inizierà il corso di Medicina in inglese all’Università di Bologna con l’idea di andare in missione nelle aree di crisi. La ravennate Alice Bordet, 19 anni, domani sarà tra i 25 studenti che riceveranno il riconoscimento di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Alice, è emozionata? "Sì, sono onorata di essere premiata dal presidente Mattarella perché è una figura cruciale per l’Italia e che merita il massimo rispetto. Sono già a Roma e abbiamo un programma fitto: andremo a vedere l’Agenzia spaziale europea, la Camera dei Deputati e conosceremo i Cavalieri del Lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alice, studentessa super: "Alfiere della Repubblica, voglio diventare medico"