Bologna, 23 ottobre 2025 - Tra i 25 migliori studenti d'Italia premiati come nuovi Alfieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono anche una ragazza proveniente dall' Emilia Romagna e una dalle Marche. Sono Alice Bordet di Ravenna e Hoara Vaira di Fano, provincia di Pesaro e Urbino. Domani mattina 24 ottobre, assieme ad altri 23 studenti provenienti da 14 regioni italiane e da Francoforte, saranno premiati con una cerimonia al Quirinale. Il riconoscimento. Il riconoscimento va alle ragazze e i ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alice e Hoara tra gli Alfieri del Lavoro 2025: “Emozione unica”