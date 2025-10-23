Alice D’Amato scrive ad Asia | Il cuore si è riempito di gioia | il tuo posto è ancora questo!

Alice D’Amato si è laureata Campionessa Olimpica alla trave ai Giochi di Parigi 2024 e ha dovuto affrontare un momento non semplice dopo il trionfo a cinque cerchi, ha vinto la gara a squadre agli Europei in primavera e ha poi preso parte agli Assoluti, ma la sua condizione non era ideale per presentarsi ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica. A Jakarta è invece volata la gemella Asia, al suo grande ritorno internazionale dopo aver superato diversi infortuni. Asia ha conquistato un ottimo quinto posto nell’all-around e Alice le ha dedicato un accorato messaggio, pubblicato sui suoi profili social: “ Non hai idea di quello che sto provando in questo momento! È stata una giornata dove non mi si poteva parlare, dove mi sono chiusa in me stessa pensando solo a te a quello che hai passato, a quello che hai affrontato e superato giorno dopo giorno ritrovandoti lì oggi ad una delle gare più importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alice D’Amato scrive ad Asia: “Il cuore si è riempito di gioia: il tuo posto è ancora questo!”

