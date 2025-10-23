Renault ha nominato Alexandre Malval come nuovo Design Vice President del marchio. Si tratta di un ritorno per il 55, che già nel 1994 aveva lavorato per l’azienda francese nel reparto Advanced Design. Dal 2 gennaio 2026 sarà lui a guidare il design di Reanult, riportando direttamente a Laurens van den Acker e rafforzando, quindi, il team creativo. Malval entrerà anche nel comitato di gestione del marchio francese. Chi è Alexandre Malval. La sua è una lunga carriera nel settore. Dopo l’anno in Renault ha proseguito il proprio percorso in Volkswagen, lavorando a progetti anche per Audi. Nel 2001 è entrato nel Citroen Creation Center di Parigi e dal 2012 ha assunto la responsabilità del design dell’intero marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Alexandre Malval alla guida del design di Renault