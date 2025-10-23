Alessandro Baccani a Monza per il gran finale CIGT Sprint

Con il solito grande piacere, pubblichiamo il comunicato di fine stagione dell’amico pilota Alessandro Baccani. Il suo 2025 agonistico terminerà con il quarto appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La pista, lunga 5,793 metri, sarà animata da una ventina di auto di classe GT3, tra cui la verde Porsche 911 GT3 R di Ebimotors. Sarà il velocissimo circuito di Monza ad ospitare l’ultimo atto del Campionato italiano GT3 Sprint. La coppia fiorentina Venerosi- Baccani occupa attualmente la quarta posizione in classifica, a tre punti dalla terza, che potrebbe essere un obiettivo raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Alessandro Baccani a Monza per il gran finale CIGT Sprint

