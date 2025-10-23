Alcol e droghe le testimoniane di chi ha sopportato il peso della dipendenza ed ha cercato il supporto

. Siamo entrati nei cancelli del SerD di Pozzuoli ed abbiamo raccontato uno stralcio di vita di chi ha vissuto il dolore delle dipendenze e dell’allontanamento da se stessi e dalle persone care. Di chi ha chiesto aiuto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Alcol e droghe, le testimoniane di chi ha sopportato il peso della dipendenza ed ha cercato il supporto

News recenti che potrebbero piacerti

Controlli della #poliziadistato a #bari contro la guida sotto l’effetto di alcol e droghe. La #poliziastradale ritira 4 patenti Al link l’articolo completo: https://questure.poliziadistato.it/it/Bari/articolo/143768f767a291ab2410598823 #essercisempre #questuradibari - facebook.com Vai su Facebook

Bobby Solo: «Sono un sopravvissuto a droghe e alcol, ho provato di tutto» - X Vai su X

“Droghe, alcol e fumo. Sono un sopravvissuto”: la confessione di Bobby Solo - Ospite di Nunzia De Girolamo a "Ciao Maschio", Bobby Solo ripercorre gli eccessi del passato: dalla droga fino all'alcol. Da newsmondo.it

Björn Borg: “Momenti bui tra droghe, alcol e soldi. Loredana Bertè mi ha salvato la vita” - Björn Borg arriva in anticipo alla Norstedts Förlag, elegante e tranquillo, accompagnato dalla moglie Patricia. Si legge su huffingtonpost.it

Bobby Solo: «Ho provato droghe, anfetamine e alcol: sono sopravvissuto, mia madre voleva facessi il parroco» - Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: “Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti ... Riporta msn.com