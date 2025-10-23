. Siamo entrati nei cancelli del SerD di Pozzuoli ed abbiamo raccontato uno stralcio di vita di chi ha vissuto il dolore delle dipendenze e dell’allontanamento da se stessi e dalle persone care. Di chi ha chiesto aiuto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Alcol e droghe, le testimoniane di chi ha sopportato il peso della dipendenza ed ha cercato il supporto