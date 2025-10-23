Alcol e droga al volante ritirate sette patenti negli ultimi giorni

Negli ultimi dieci giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno intensificato le attività di controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione della guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. L’operazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

