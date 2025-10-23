Albano | Una croce su Sanremo Amadeus mi ha preso in giro? Conti mi voleva con…

Golssip.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante, in un'intervista concessa a OGGI, ha detto di aver ormai rinunciato al Festival dopo quanto accaduto con i due direttori artistici. 🔗 Leggi su Golssip.it

Al Bano deluso da Conti e Amadeus: “Sanremo? Ho messo una croce” - Al Bano chiude con Sanremo dopo i rifiuti di Conti e Amadeus: “Su Sanremo ho messo una croce, me ne fo**o”. Scrive donnaglamour.it

Da Amadeus a Conti, le delusioni di Al Bano: «Sul Festival di Sanremo ho messo una croce. Certe ferite si chiudono solo con il silenzio» - Alla vigilia di una lunga tournée autunnale che lo porterà fino in Australia, Al Bano Carrisi ha raccontato in un'intervista al settimanale Oggi le ragioni del suo addio ...

Lo sfogo di Al Bano: "Sanremo? Non ci andrò mai più". Cosa è successo - Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo, eppure si è già cominciato a parlarne; c'è fermento e trepidazione, ma non da parte di tutti.

