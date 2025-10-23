Albano | Una croce su Sanremo Amadeus mi ha preso in giro? Conti mi voleva con Romina…

Il cantante, in un'intervista concessa a OGGI, ha detto di aver ormai rinunciato al Festival dopo quanto accaduto con i due direttori artistici. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Albano: “Una croce su Sanremo. Amadeus mi ha preso in giro? Conti mi voleva con Romina…”

