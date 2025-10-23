Al via Summonte il Palcoscenico del Partenio | il programma
Il Centro Congressi Don Alberto De Simone di Summonte si prepara ad accogliere un fine settimana all'insegna della cultura, dell'arte e del teatro di qualità. Due appuntamenti imperdibili che segnano l'avvio di "Summonte, il Palcoscenico del Partenio", la nuova stagione culturale che trasforma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci siamo! Parte il progetto "Teatro al Borgo". Dopo la presentazione di ieri al Circolo della Stampa di Avellino, prende ufficialmente il via la nuova stagione teatrale firmata ATLAS APS, nel cuore di Summonte, con il patrocinio del Comune di Summonte e della - facebook.com Vai su Facebook