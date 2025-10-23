Al via Fabbriche aperte | oltre 10.300 prenotazioni in 150 aziende del Piemonte

Ha preso il via oggi, giovedì 23 ottobre, l'edizione 2025 di "Fabbriche aperte", la manifestazione regionale che consente ai cittadini di visitare i luoghi della produzione industriale, aperti straordinariamente per l'occasione.L'edizione di quest'anno, in programma fino a sabato 25 ottobre, è la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

Fabbriche Aperte Piemonte 2025 è ufficialmente iniziata! Oggi la prima tappa al sito The Heat Garden di Iren Energia, nel cuore di San Salvario, con la partecipazione dell’assessore Andrea Tronzano. Un inizio dedicato all’impresa, all’energia del futuro e al - facebook.com Vai su Facebook

Fabbriche aperte due giorni: come nasce la cioccolata alla Ziccat lastampa.it/torino/2025/10… @LaStampa - X Vai su X

Al via Fabbriche Aperte Piemonte, oltre 10.300 prenotazioni - Parte con la visita all'impianto The Heat Garden di Iren (un sistema di accumulo del calore al servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento) nel quartiere San Salvario di Torino la sesta edi ... Scrive msn.com

In Piemonte torna "Fabbriche Aperte" con 150 aziende e 16.100 posti disponibili per le visite - La rassegna è una vetrina completa sulle principali filiere che compongono l'economia piemontese, dimostrando la trasversalità e l'eccellenza del comparto. torinotoday.it scrive

Fabbriche Aperte Piemonte, record di visitatori per la sesta edizione - L’assessore regionale alle Attività produttive e Internazionalizzazione Andrea Tronzano ha inaugurato la sesta edizione di Fabbriche Aperte Piemonte visitando l’impianto “The Heat Garden” di Iren (un ... Lo riporta targatocn.it