Al via dal 28 ottobre L’affine del mondo il nuovo tour teatrale di Gio Evan
foto di Danilo Dauria CREMA – Al via dal 28 ottobre a Crema “L’affine del mondo”, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali ( https:www.ticketone.itartistgio-evan ). Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. In quattro atti, “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
GIO EVAN AL VIA DA OTTOBRE IL NUOVO TOUR TEATRALE “L’AFFINE DEL MONDO” 12 dicembre 2025 Teatro Metropolitan Catania link biglietti su ticketone https://www.ticketone.it/event/gio-evan-teatri-2025-teatro-metropolitan-20001978/?affiliate=IG3 - facebook.com Vai su Facebook
Incontri Rotaliani 2025 è alle porte! Il Teroldego Rotaliano dialogherà con i Syrah di Cortona e Côte Rôtie, tra wine talk, degustazioni e laboratori esclusivi. Scopri tutti i dettagli nel nuovo articolo su Wine & Affine: https://wineandaffine.com/2025/10/11/inco - X Vai su X