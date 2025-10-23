Al via dal 28 ottobre L’affine del mondo il nuovo tour teatrale di Gio Evan

foto di Danilo Dauria CREMA – Al via dal 28 ottobre a Crema “L’affine del mondo”, il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali ( https:www.ticketone.itartistgio-evan ). Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. In quattro atti, “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

