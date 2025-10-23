Al Totò inaugurazione di stagione con ' Nati 80' e gli attori Gianni Ferreri e Daniela Morozzi

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurazione in grande stile per la nuova stagione del Teatro Totò che dal 24 ottobre al 2 novembre presenta la commedia di Claudio Tortora con Gianni Ferreri e Daniela Morozzi, “Nati 80”. Un lavoro diretto da Antonello Ronga che per il pubblico di via Frediano Cavara, nello spazio diretto da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

