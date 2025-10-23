Al tò Kalòn con Giovanni Leuzzi | il sogno la storia e l’illusione della regione Salento
Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 18.30, a Martano-Lecce, in via Marconi 28, presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus Aps, condotto da Anna Stomeo e da Paolo Protopapa, si parlerà di Regione Salento con il Prof. Giovanni Leuzzi, in veste di storico attento e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Argomenti simili trattati di recente
“Repùtu” di Giovanni Leuzzi, il lamento funebre per le piazze salentine a Martano - 00 presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’associazione Itaca Min Fars Hus, in via Marconi 28 a Martano (Lecce), grande incontro di lingua, cultura e ... Scrive lecceprima.it
A tò Kalòn di Itaca a Martano la commedia dantesca con Giovanni Leuzzi e letture di Maria Neve Arcuti - 00 a Martano (Le), in via Marconi 28, ritornano, dopo una breve pausa, gli incontri di Comunità del Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus, ... Secondo lecceprima.it