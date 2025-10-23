Al The Space Cinema Nola Maria Esposito saluta il pubblico in sala prima della proiezione di Io sono Rosa Ricci

Prosegue al The Space Cinema Nola la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.Venerdì 31 ottobre, infatti, alle ore 21:00, Maria Esposito saluterà gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

