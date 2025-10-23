Al supermercato le penne sono più vendute degli spaghetti | l’analisi di Coop Alleanza 3.0 sulle vendite del 2024

MILANO – Agli italiani piace la pasta, si sa. E’ (non da sempre ma almeno da fine Ottocento) uno degli alimenti distintivi della cucina italiana e anche gli acquisti al supermercato lo dimostrano, anche se con alcune sorprese. La prima è che fra tutti i tipi di pasta il più venduto sono le penne lisce e rigate, che superano gli spaghetti. Almeno nei punti vendita di Coop Alleanza che ha fatto una analisi in vista del Pasta Day del 25 ottobre. Nel 2024, nei punti vendita della cooperativa sono state vendute 55,5 milioni di confezioni di pasta per un giro d’affari di 70,7 milioni. La maggior parte è composto da pasta secca di semola con 38,2 milioni di confezioni, con una preferenza per le paste ‘corte’, fino a 7 centimetri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

