Al supermercato le penne sono più vendute degli spaghetti | l’analisi di Coop Alleanza 3.0 sulle vendite del 2024
MILANO – Agli italiani piace la pasta, si sa. E’ (non da sempre ma almeno da fine Ottocento) uno degli alimenti distintivi della cucina italiana e anche gli acquisti al supermercato lo dimostrano, anche se con alcune sorprese. La prima è che fra tutti i tipi di pasta il più venduto sono le penne lisce e rigate, che superano gli spaghetti. Almeno nei punti vendita di Coop Alleanza che ha fatto una analisi in vista del Pasta Day del 25 ottobre. Nel 2024, nei punti vendita della cooperativa sono state vendute 55,5 milioni di confezioni di pasta per un giro d’affari di 70,7 milioni. La maggior parte è composto da pasta secca di semola con 38,2 milioni di confezioni, con una preferenza per le paste ‘corte’, fino a 7 centimetri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I genitori dell'uomo di Penne trovato morto nella cella frigorifera di un supermercato: "Non è suicidio, indagate" https://ift.tt/e5qzySQ https://ift.tt/sAaYNQx - X Vai su X
#Furto al supermercato, #rom denunciate - Le due sono state fermate dopo aver passato le barriere anti taccheggio - facebook.com Vai su Facebook
Pasta più venduta al supermercato, le penne (anche lisce) al primo posto. Lunga, corta, ripiena e all'uovo: la classifica degli italiani - In particolare la pasta, uno degli alimenti distintivi della cucina nostrana. Da msn.com
Al supermercato ad Ascoli spaghetti più venduti delle penne - E' (non da sempre ma almeno da fine Ottocento) uno degli alimenti distintivi della cucina italiana e anche gli acquisti al supermercato lo dimostrano, anche se con ... Scrive ansa.it
Penne rigate: queste sono le migliori marche di pasta del supermercato secondo Altroconsumo - L’analisi ha riguardato 22 tipologie di penne rigate, valutando parametri fondamentali come etichettatura, qualità del prodotto, eventuali contaminanti e prestazioni in fase di cottura. Segnala greenme.it