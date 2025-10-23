Al MindLab di Sesto Fiorentino screening gratuito di logopedia e neuropsicologia per bambini e adulti

Presso lo studio multidisciplinare MindLab, accreditato dalla Regione Toscana per il rilascio di certificazioni per Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSAp), si terranno degli screening gratuiti di logopedia e neuropsicologia. Questa iniziativa è rivolta a coloro che hanno notato difficoltà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

