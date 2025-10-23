Al MindLab di Sesto Fiorentino laboratorio di Halloween per bambini

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, è in programma un pomeriggio pieno di risate, colori e un pizzico di mistero con il laboratorio di Halloween per bambini al MindLab di Sesto Fiorentino. L'evento sarà condotto dalla Dott.ssa Giorgia Sgroi (psicologa e logopedista) e da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

