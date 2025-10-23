I libri e il cinema possono creare connessioni. Condividere letture è una grande opportunità per stare insieme, confrontarsi, crescere. Mi piace dunque segnalare una interessante iniziativa che partirà a breve a Milano: “Un libro e un film con Tè”, un ciclo di sei appuntamenti, sempre alla domenica, una volta al mese, che inizia il 26 ottobre presso lo spazio culturale labArca a Milano. Un luogo polivalente, fondato da Anna Bonel, dove convivono teatro, musica, espressione corporea e arti figurative. L’idea è quella di abbinare un film al libro da cui è tratto e coinvolgere i partecipanti a fare delle riflessioni comuni scambiandosi opinioni e pensieri in libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al labArca di Milano ‘un libro e un film con Tè’: letture e cinema possono creare connessioni