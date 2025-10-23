Al Gallo completati i lavori finanziati con fondi Pnrr

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha effettuato un sopralluogo presso l’Istituto Tecnico Economico “Alfonso Gallo” di Aversa, dove sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato le strutture sportive esterne e i servizi igienici. 🔗 Leggi su Casertanews.it

