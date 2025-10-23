Al Comune di Candela arriva il commissario prefettizio

Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Candela e ha nominato un commissario prefettizio, a seguito delle dimissioni presentate dall'ormai ex sindaco Nicola Gatta, candidato al Consiglio regionale nelle liste dei Fratelli d'Italia.Le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

