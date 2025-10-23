Al centro della musica alla sedicesima edizione
Arezzo, 23 ottobre 2025 – “Al centro della musica” giunge alla sua sedicesima edizione. Il consueto concorso ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21.00, il circolo di Santa Firmina o dispetterà l'evento che vedrà protagonisti 7 concorrenti che si alterneranno nell'interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare ad individuare il vincitore; la serata avrà inoltre come filo conduttore il tributo al grande Adriano Celentano. Si tratta del primo di tre appuntamenti che si concluderanno con il gran finale del 20 Dicembre e che saranno presentati da Elisa Pieschi, violoncellista e volto di Teletruria e Giulia Barbiera ingegnere appassionata di musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ottobre 2025 - https://mailchi.mp/c4ba9baff022/ottobre2025 Consulta i corsi professionali del Centro Studi Musica & Arte. www.musicarte.it - [email protected] - 0553860572 - 388 3754871 Contattaci ! #lamusicalcentro #corsiperfezionamento #kodály - facebook.com Vai su Facebook
“Al centro della musica” alla sedicesima edizione - Il consueto concorso ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle ... Lo riporta lanazione.it
Cosenza, a Paola Iezzi il premio speciale “Music For Change” - Si svolgerà il 10 ottobre, di venerdì mattina, a partire dalle 9,30 al teatro Rendano di Cosenza, con ingresso libero, la finale della sedicesima edizione di Music for Change. Scrive strettoweb.com