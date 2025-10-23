Al centro della musica alla sedicesima edizione

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 ottobre 2025 –  “Al centro della musica” giunge alla sua sedicesima edizione. Il consueto concorso ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21.00, il circolo di Santa Firmina o dispetterà l'evento che vedrà protagonisti 7 concorrenti che si alterneranno nell'interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare ad individuare il vincitore; la serata avrà inoltre come filo conduttore il tributo al grande Adriano Celentano. Si tratta del primo di tre appuntamenti che si concluderanno con il gran finale del 20 Dicembre e che saranno presentati da Elisa Pieschi, violoncellista e volto di Teletruria e Giulia Barbiera ingegnere appassionata di musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

al centro della musica alla sedicesima edizione

© Lanazione.it - “Al centro della musica” alla sedicesima edizione

Altri contenuti sullo stesso argomento

centro musica sedicesima edizione“Al centro della musica” alla sedicesima edizione - Il consueto concorso ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle ... Lo riporta lanazione.it

centro musica sedicesima edizioneCosenza, a Paola Iezzi il premio speciale “Music For Change” - Si svolgerà il 10 ottobre, di venerdì mattina, a partire dalle 9,30 al teatro Rendano di Cosenza, con ingresso libero, la finale della sedicesima edizione di Music for Change. Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Centro Musica Sedicesima Edizione