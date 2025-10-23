al centro della musica alla sedicesima edizione

Arezzo, 23 ottobre 2025 – “Al centro della musica” giunge alla sua sedicesima edizione. Il consueto concorso ha lo scopo di scoprire i talenti vocali della città di Arezzo: sabato 25 ottobre dalle 21.00, il circolo di Santa Firmina o dispetterà l'evento che vedrà protagonisti 7 concorrenti che si alterneranno nell'interpretazione di successi senza tempo o di brani originali che verranno poi valutati da una doppia giuria qualificata e popolare per arrivare ad individuare il vincitore; la serata avrà inoltre come filo conduttore il tributo al grande Adriano Celentano. Si tratta del primo di tre appuntamenti che si concluderanno con il gran finale del 20 Dicembre e che saranno presentati da Elisa Pieschi, violoncellista e volto di Teletruria e Giulia Barbiera ingegnere appassionata di musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

