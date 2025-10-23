Al Castello di Levizzano torna ' Fotoart' la biennale di fotografia con emergenti e talenti affermati

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castello di Levizzano Rangone a Castelvetro ospiterà sabato 25 e domenica 26 ottobre e l’uno e 2 novembre, l’ottava edizione della biennale di fotografia organizzata dall’Associazione Fotoart col patrocinio del Comune di Castelvetro nelle sale del castello di Levizzano Rangone con mostre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

