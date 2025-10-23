Al Castello di Levizzano torna ' Fotoart' la biennale di fotografia con emergenti e talenti affermati

Il Castello di Levizzano Rangone a Castelvetro ospiterà sabato 25 e domenica 26 ottobre e l’uno e 2 novembre, l’ottava edizione della biennale di fotografia organizzata dall’Associazione Fotoart col patrocinio del Comune di Castelvetro nelle sale del castello di Levizzano Rangone con mostre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

FotoArt 2025 programma 25 - 26 ottobre 1 - 2 novembre 2025 Castello di Levizzano - facebook.com Vai su Facebook

Castelvetro: torna Fotoart, la biennale di fotografia - Il Castello di Levizzano Rangone a Castelvetro ospiterà sabato 25 e domenica 26 ottobre e l’uno e 2 novembre, l’ottava edizione della biennale di fotografia organizzata dall’Associazione Fotoart col p ... Segnala sassuolo2000.it