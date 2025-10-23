Al Barezzi Festival 2025 Tom Smith King Hannah e Soap and Skin

Roma, 23 ott. (askanews) – Dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia torna Barezzi Festival, con una 19esima edizione che che propone una line up da mille sfumature: dall’intimo progetto solista di Tom Smith degli Editors nella sua unica data italiana alle vibrazioni spaziali di un’icona della scena indipendente come gli Spiritualized, dall’intenso e magnetico indie rock dei King Hannah al velluto sonoro di Soap & Skin, arrivando al pop sperimentale islandese dei múm, al menestrello texano Micah P. Hinson e alla raffinatezza cantautorale di Mille. Venerdì 14 novembre il Teatro Regio di Parma apre le sue porte a due live: alle 18 protagonisti i King Hannah, ipnotico duo di Liverpool composto da Hannah Merrick e Craig Whittle. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

BAREZZI FESTIVAL - Tutto pronto per la XIX edizione che si svolgerà dal 13 al 16 novembre 2025. Eco Il calendario #BarezziFestival - X Vai su X

Gratitudine e Grazia:Vinicio Capossela celebra i venticinque anni di Canzoni a Manovella con due eventi per l'anteprima del Barezzi Festival Il live report di Laura Lalab Bianchi VINICIO CAPOSSELA GDG PRESS - Ufficio stampa Barezzi Festival @baga - facebook.com Vai su Facebook

Roma, 23 ott. (askanews) – Dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia torna... - (askanews) – Dal 13 al 16 novembre a Parma e provincia torna Barezzi Festival, con una 19esima edizione che che propone una line up da mille sfumature: dall’intimo progetto solista di To ... Secondo msn.com

Barezzi Festival 2025: tutto gli artisti in cartellone - Tutto sembra sospeso, come se il tempo avesse smesso di correre e si fosse messo a ricordare. Lo riporta music-news.com

Barezzi festival: Vinicio Capossela in concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi - Casa di riposo per musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi a Milano, domenica 19 ottobre al Conservatorio Verdi di Milano ci sarà lo speciale concerto di V ... Secondo milanotoday.it