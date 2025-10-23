Airbus Leonardo e Thales uniscono le attività spaziali in una nuova società da €6,5 miliardi di ricavi e 25.000 dipendenti

Siglato un Memorandum of Understanding per creare un player europeo integrato nel settore spaziale. Azionariato bilanciato: Airbus 35%, Leonardo 32,5%, Thales 32,5%. Sinergie attese per centinaia di milioni di euro annui entro cinque anni Airbus (Stock Exchange Symbol: AIR), Leonardo (Euronex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Airbus, Leonardo e Thales uniscono le attività spaziali in una nuova società da €6,5 miliardi di ricavi e 25.000 dipendenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alleanza europea dei satelliti: @Airbus, @Leonardo_IT e @thalesgroup uniscono le forze per sfidare @Starlink - X Vai su X

Alleanza anti Musk sui satelliti tra Leonardo, Thales e Airbus. Il commissario Andrius Kubilius delira: «Faremo come Roosevelt». - facebook.com Vai su Facebook

Airbus, Leonardo e Thales uniscono le forze per sfidare Starlink: i dettagli dell’alleanza europea dei satelliti - Siglata la bozza d’intesa per unire le attività spaziali e sfidare il dominio di Elon Musk nel business spaziale. Secondo milanofinanza.it

Airbus, Leonardo e Thales uniscono le forze e siglano un'intesa storica: nasce il nuovo colosso europeo dello spazio da 6,5 miliardi di fatturato - Da Airbus, Leonardo e Thales nasce una nuova società da 6,5 miliardi di euro di fatturato, 25. Lo riporta affaritaliani.it

Leonardo, Thales e Airbus uniscono le forze (europee) per sfidare il dominio (americano) spaziale di Starlink - I tre colossi europei hanno trovato un'intesa sulla creazione di società da 10 miliardi di euro nel settore satellitare, proprio quando Musk raggiunge quota 10mila satelliti in orbita ... Si legge su wired.it