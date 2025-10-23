Airbus Leonardo e Thales uniscono le attività spaziali in una nuova società da €6,5 miliardi di ricavi e 25.000 dipendenti

Siglato un Memorandum of Understanding per creare un player europeo integrato nel settore spaziale. Azionariato bilanciato: Airbus 35%, Leonardo 32,5%, Thales 32,5%. Sinergie attese per centinaia di milioni di euro annui entro cinque anni

