Airbus Leonardo e Thales siglano accordo su attività spaziali

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 23 ott. (askanews) – Airbus, Leonardo e Thales hanno siglato un Memorandum of Understanding (Mou) con l’obiettivo di unificare le rispettive attività spaziali in una nuova società. Al termine dell’operazione, la nuova società sarà strutturata con i seguenti contributi: Airbus contribuirà con i suoi business Space Systems e Space Digital, provenienti da Airbus Defence and Space. Leonardo contribuirà con la sua Divisione Spazio, includendo anche le quote in Telespazio e Thales Alenia Space. Thales contribuirà principalmente con le sue quote in Thales Alenia Space, Telespazio e Thales Seso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

