agricoltura e innovazione i federalisti ne parlano con bonaccini

Il Movimento Federalista Europeo guarda alle politiche agricole, proprio a Ferrara, da sempre provincia dedicata all’agricoltura e alla sua trasformazione in prodotti alimentari. Domani, dalle 9 alle 13.30 nei locali dell’istituto "Vergani Navarra", in via Sogari 3, si terrà un convegno in cui si dibatterà di " Ricerca ed innovazione per una nuova agricoltura europea ". Tra i relatori i professori Angelo Frascarelli di Uni Perugia, Patrizio Bianchi titolare di Cattedra Unesco, Aurelio Bruzzo di Unife, Massimiliano Urbinati preside dell’istituto "Vergani Navarra"; e poi l’europarlamentare ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

