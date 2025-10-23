Agguato nel torinese | 39enne ucciso a coltellate in strada da un uomo incappucciato aggressore in fuga

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collegno, notte di sangue in corso Francia: un uomo di 39 anni è stato trovato riverso a terra, ucciso con diverse coltellate. I soccorsi del 118 non hanno potuto salvarlo. L’aggressore, incappucciato, è fuggito a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

