Agguato nel torinese | 39enne ucciso a coltellate in strada da un uomo incappucciato aggressore in fuga
Collegno, notte di sangue in corso Francia: un uomo di 39 anni è stato trovato riverso a terra, ucciso con diverse coltellate. I soccorsi del 118 non hanno potuto salvarlo. L’aggressore, incappucciato, è fuggito a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
