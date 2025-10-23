Agguato mortale al pullman del Pistoia Basket i tre ultrà non rispondono davanti al gip

Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà fermati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Giorgia Bova chiamato a convalidare i loro fermi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

