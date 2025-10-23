Agguato mortale al pullman del Pistoia Basket i tre ultrà non rispondono davanti al gip
Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà fermati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno degli autisti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Giorgia Bova chiamato a convalidare i loro fermi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rieti, arrestati tre ultrà della Sebastiani basket per l’agguato mortale al pullman dei tifosi di Pistoia. Barberini: “Ho tirato un sasso, ma non quello che ha ucciso” #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Agguato mortale a Rieti: le drammatiche foto del pullman colpito dai sassi corrieredellosport.it/foto/basket/20… - X Vai su X
Agguato mortale al pullman del Pistoia Basket, i tre ultrà non rispondono davanti al gip - Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini , i tre ultrà fermati per l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita a uno ... Come scrive gazzettadelsud.it
L’agguato mortale al bus, test del Dna per sei ultrà: ci sono nuovi sospettati - Si allarga l’inchiesta sull’uccisione di Raffaele Marianella dopo Rieti- Segnala lanazione.it
Agguato mortale al pullman dei tifosi. La ricostruzione: seguito per chilometri. Tifosi sentiti in questura - L’autista in seconda era sul primo sedile accanto al collega che guidava ... Come scrive lanazione.it