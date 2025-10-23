Agguato al bus tutto il dolore del ‘capitano’ Della Rosa non si dà pace Criminali vestiti da tifosi

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 23 ottobre 2025 –  Gianluca Della Rosa è simbolo vivente della Pistoia dei canestri. Dalla curva al campo, un bimbo che si fa uomo, un giovane talento che diventa affermato professionista. Otto anni di battaglie, delusioni e successi, una maglia cucita addosso nonostante le strade, la scorsa estate, si siano divise. Adesso gioca alla Fortitudo Bologna, eppure il cuore del “Della” batte sempre a Pistoia. Nella gioia come nel dolore. Come hai vissuto la tragedia di domenica scorsa? “Sembra una frase fatta, ma da giorni sono sotto choc. Sono cose che uno non vorrebbe mai sentire, a prescidere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agguato al bus, tutto il dolore del ‘capitano’. Della Rosa non si dà pace. “Criminali vestiti da tifosi”

