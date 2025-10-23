Agguato al bus tutto il dolore del ‘capitano’ Della Rosa non si dà pace Criminali vestiti da tifosi
Pistoia, 23 ottobre 2025 – Gianluca Della Rosa è simbolo vivente della Pistoia dei canestri. Dalla curva al campo, un bimbo che si fa uomo, un giovane talento che diventa affermato professionista. Otto anni di battaglie, delusioni e successi, una maglia cucita addosso nonostante le strade, la scorsa estate, si siano divise. Adesso gioca alla Fortitudo Bologna, eppure il cuore del “Della” batte sempre a Pistoia. Nella gioia come nel dolore. Come hai vissuto la tragedia di domenica scorsa? “Sembra una frase fatta, ma da giorni sono sotto choc. Sono cose che uno non vorrebbe mai sentire, a prescidere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Truffe in agguato? Chi si ferma è salvo! ? Sono tornati “I Navigati”, la famiglia esperta di #cybersecurity. Anche #Bankitalia partecipa all’edizione 2025. Quante volte ti sei trovato a fare clic, inviare bonifici, rispondere a messaggi… tutto in pochi secondi? M - X Vai su X
“AGGUATO” A CASTELPETROSO Multe a tutti e per tutto. Automobilisti attenzione! In piena attività l’autovelox mobile sulla salita per il santuario di Castelpetroso, sulla statale 17, in direzione Campobasso. Al confine tra i territori di Pettoranello e Castelpetroso - facebook.com Vai su Facebook
L’agguato mortale al bus, test del Dna per sei ultrà: ci sono nuovi sospettati - Si allarga l’inchiesta sull’uccisione di Raffaele Marianella dopo Rieti- Come scrive lanazione.it
Agguato al bus, la figlia dell’autista ucciso: “Sempre nel mio cuore”. Meloni: “Violenza inaccettabile e folle” - Sui social il post di Federica, figlia del conducente Raffaele Marianella che accompagnava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno da Rieti. Come scrive msn.com
Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l'autista: seguiti per chilometri prima della sassaiola. «Un atto criminale» - La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero: Raffaele Marianella, 65 anni. Come scrive msn.com