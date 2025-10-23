Agguato al bus | convalidati i fermi per i tre arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giudice conferma le accuse per l’attacco al pullman dei tifosi. RIETI, 23 ottobre 2025. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, ha convalidato i fermi di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti coinvolti nel violento agguato contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’attacco – avvenuto nei pressi della città laziale – è costato la vita a uno degli autisti del bus, rimasto fatalmente ferito durante l’assalto. La decisione del gip conferma la gravità delle accuse a carico dei tre arrestati, che restano detenuti con l’imputazione di omicidio e violenza aggravata in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

