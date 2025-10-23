Agguato al bus | convalidati i fermi per i tre arrestati
Il giudice conferma le accuse per l'attacco al pullman dei tifosi. RIETI, 23 ottobre 2025. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, ha convalidato i fermi di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, i tre ultrà della Sebastiani Basket Rieti coinvolti nel violento agguato contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'attacco – avvenuto nei pressi della città laziale – è costato la vita a uno degli autisti del bus, rimasto fatalmente ferito durante l'assalto. La decisione del gip conferma la gravità delle accuse a carico dei tre arrestati, che restano detenuti con l'imputazione di omicidio e violenza aggravata in attesa dei successivi sviluppi dell'inchiesta.
