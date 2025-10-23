Aggressioni a Villa Gordiani i residenti | Non ci servono sciacalli del web ma servizi efficienti

L’esasperazione dei residenti che diventa per l’ennesima volta un’occasione ghiotta per gli influencer del degrado con dirette tv con annessa caccia al “mostro”. Un copione ben noto contro cui si ribella Villa Gordiani che tuona contro il “circo mediatico” scatenatosi sul caso della donna che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Villa Gordiani, una donna terrorizza il quartiere: urla, minacce e aggressioni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/23/news/villa_gordiani_donna_tso_minacce_aggressioni_roma-424932383/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Cosa succede a Villa Gordiani? Da due giorni impazzano troupe televisive, circo mediatico di ogni tipo e all’orizzonte si vedono arrivare gli occhi rossi degli sciacalli del web. Partiamo dai fatti: da diverso tempo gli abitanti del quartiere lamentano e denuncian - facebook.com Vai su Facebook

Paura a Villa Gordiani, aggressioni in serie in strada: "È una donna armata che nessuno riesce a fermare" - Tanti gli interventi di polizia e carabinieri, eppure la donna resta ancora a piede libero ... romatoday.it scrive

Roma, Villa Gordiani: una donna ha trasformato la zona in un luogo di tensione costante - Una donna con le sue urla e aggressioni improvvise, ha trasformato la zona in un luogo di timore e tensione costante ... Scrive ilquotidianodellazio.it

Roma, paura a Villa Gordiani, donna terrorizza il quartiere - Champions League: Juventus battuta di misura dal Real Madrid, Atalanta bloccata dallo Slavia Praga Bagarre in Senato per le parole di Maiorino (M5s): «Gaza? Si legge su msn.com