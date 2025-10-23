Aggressione razzista in centro | Botte e insulti senza motivo | io non ho provocato nessuno

"La paura non mi abbandona, ho paura che qualcuno venga sotto casa mia, che mi riconosca. Per questo voglio mantenere l’anonimato". Apre il suo cuore, "da figlio di questa città", il 30enne di origine albanese aggredito assieme a un coetaneo marocchino, in corso Mazzini la sera dell’11 ottobre scorso, da una 40ina di ragazzi. I carabinieri stanno indagando su questa vicenda che è stata definita come un atto di odio e di violenza, di probabile origine razziale. Cosa è accaduto quella sera? "Ero con un amico e stavamo camminando per strada, quando abbiamo visto un gruppo numeroso di ragazzi, sui 20 anni circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

