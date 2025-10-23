Agenzia Dire giornalisti in sciopero | Stipendi a singhiozzo e spalmati ora basta
Roma, 23 ottobre 2025 – “Ancora una volta, su mandato dell’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti della Dire (approvato a maggioranza), il Comitato si trova costretto a indire l’ ennesimo sciopero per la giornata di oggi, giovedì 23 ottobre, per denunciare la condizione di assoluta gravità in cui versano le lavoratrici e i lavoratori dell’agenzia, alle prese con stipendi a singhiozzo e spalmati a rate su più mesi, mentre si attende quello di settembre e non ci sono prospettive concrete da quelli di ottobre in poi. Questo nonostante l’azienda avesse chiesto ai lavoratori di attendere fino all’udienza del 20 ottobre al tribunale di Bari su un piano di risanamento con l’Agenzia delle entrate, di cui l’editore ha annunciato risvolti positivi in un comunicato quello stesso giorno”, è quanto scrive il Comitato dell’Agenzia Dire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
