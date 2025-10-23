Agenda 2030 Asvis | Obiettivi dimenticati
I valori e gli impegni dell’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritti dieci anni fa e riconfermati nel 2024 con il Patto sul Futuro, sono continuamente "calpestati e dimenticati con danni devastanti per le persone, specialmente le più inermi, le più indifese, le più povere, e per il Pianeta". È il grido d’allarme lanciato dall’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che nel decimo Rapporto ASviS ‘Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità’ dove denuncia i risultati insoddisfacenti dell’impegno, talvolta puramente di facciata, dei 193 Paesi membri dell’ONU che nel 2015 firmarono lo storico documento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
