Affitti brevi Tajani | Sulla Manovra decide la politica non i grand commis del Ministero Finanze – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Mi pare che a volte ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire, reintegrare le tasse, ma decide la politica, non i grand commis", ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo ai cronisti a Bruxelles sulla manovra. Sugli affitti brevi "abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna tassa per chi affitta senza intermediario o con le piattaforme". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

